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Kayseri’de bastonlu hırsız kamerada
Apartmanlara girerek ayakkabı ve bisiklet hırsızlığı yapan bastonlu şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.
- 31.08.2022 - 09:42
- Güncelleme : 31.08.2022 - 10:16
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 hırsızlık dosyası bulunan şüphelinin peşine düştü.
Yapılan çalışma sonucunda “bisiklet hırsızlığı”, “açıktan hırsızlık”, “mala zarar verme”, “dolandırıcılık” ve “ayakkabı hırsızlığı” gibi suçlardan aranan şüpheli yakalandı.
Hırsızlık anı kamerada
Şüphelinin, bastonuyla bir apartmanın otomatik kapısını zorladığı ve sonrasında açtığı anlar kameraya yansıdı.
İHA’nın haberine göre azılı hırsız, toplamda 10 adet bisiklet çaldı.
Çalınan eşyalarla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Kayseri’de bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı VİDEO