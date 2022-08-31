Petrol
98.28
0.45%
Euro
18.2198
0.05%
Dolar
18.1925
-0.05%
Altın
1.006
-0.06%
Borsa
3172
0.22%
Bitcoin
369.924
-1.87%
BTXN Coin
4.31
3.35%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Kayseri’de bastonlu hırsız kamerada

    Apartmanlara girerek ayakkabı ve bisiklet hırsızlığı yapan bastonlu şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.
    • 31.08.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de bastonlu hırsız kamerada

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 hırsızlık dosyası bulunan şüphelinin peşine düştü.

    Yapılan çalışma sonucunda “bisiklet hırsızlığı”, “açıktan hırsızlık”, “mala zarar verme”, “dolandırıcılık” ve “ayakkabı hırsızlığı” gibi suçlardan aranan şüpheli yakalandı.

    Hırsızlık anı kamerada

    Şüphelinin, bastonuyla bir apartmanın otomatik kapısını zorladığı ve sonrasında açtığı anlar kameraya yansıdı.

    İHA’nın haberine göre azılı hırsız, toplamda 10 adet bisiklet çaldı.

    Çalınan eşyalarla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    Kayseri’de bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı VİDEO

    Kayseri’de bastonlu hırsız kamerada #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Hesap ödemeyen müşteri dakikalarca darbedildi
    3. Sayfa

    Hesap ödemeyen müşteri dakikalarca darbedildi

    Gana'da, hayvanat bahçesine tırmanan adamı aslan parçaladı
    Medya

    Gana'da, hayvanat bahçesine tırmanan adamı aslan parçaladı

    Görüş Bildir