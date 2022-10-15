Kayseri'de beton mikseri kağıt gibi ezildi, sürücünün burnu bile kanamadı

Kayseri'de beton mikseri kağıt gibi ezildi, sürücünün burnu bile kanamadı

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince devrilen mikser, kağıt gibi ezildi. Kendi imkanlarıyla mikserden çıkan sürücünün burnu bile kanamadı.

Kayseri Melikgazi ilçesi, Mimarsinan Mahallesi Malatya kara yolu mevkilerinde meydana gelen kazada, 42 yaşındaki beton mikseri sürücüsü A.Y. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan beton mikseri, güvenlik bariyerinin üzerine devrilerek adeta kağıt gibi ezildi.

Sürücü A.Y, dümdüz olan mikserden kendi çabaları ile çıkmayı başardı.

Sürücünün sağlık durumu iyi

Kazan sonucu burnu bile kanamayan sürücü, olay yerine gelen ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sürücü A.Y.'nin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilirken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Devrilen mikser, çekici ile kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kağıt gibi ezilen kupadan burnu bile kanamadan çıktı VİDEO



