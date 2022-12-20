Kayseri'de bıçakladığı eşine cezaevinden mektup gönderdi

Uzaklaştırma kararına rağmen eşini merdivenlerden sürükleyerek boynundan bıçaklayan cani, cezaevinden eşine mektup gönderdi. Cani eşe huzur ve sükunu bozmaktan 1 yıla kadar hapis talep edildi.

Kayseri'de 13 Eylül 2020 tarihinde korkunç bir olay yaşandı.

Melikgazi ilçesinde yaşanan dehşette, Okan Taşdöven isimli şahıs, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti.

Eşini boynundan bıçakladı

Okan Taşdöven, burada yanlarında bulunan kızları A.T.'nin (16) araya girmesine rağmen önce mağazanın merdivenlerinde eşini boynundan bıçakladı.

Boğuşma sırasında Okan Taşdöven’in elindeki bıçak düştü. Taşdöven, bu kez de eşarp ile eşini boğmaya çalıştı. A.T. de boğuşma sırasında yaralandı.

Mağaza çalışanları kendilerine biber gazı sıkan Okan Taşdöven'i etkisiz hale getirip polise teslim ederken, olay da kameraya yansıdı.

16 yıl 9 ay hapse çarptırıldı

Olayın ardından tutuklanan Okan Taşdöven hakkında, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Taşdöven, 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevinden eşine mektup gönderdi

Cezası Yargıtay tarafından onanan Okan Taşdöven, cezaevinden eşi Ayegül Taşdöven'e mektup yolladı. Söz konusu mektuptan rahatsız olduğunu iddia eden Taşdöven'in şikayeti sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatarak iddianame düzenledi.

Yeni bir ceza aldı

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Okan Taşdöven hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

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"Bana birçok mektup yazdı"

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Okan Taşdöven cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, şikayetçi eşi Ayşegül Taşdöven ile avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Şikayetçi olduğunu belirten Ayşegül Taşdöven, "Bana birçok mektup yazdı. Bunlara ilişkin takipsizlik verildi. Anneme gelen mektupların içeriği de bana aittir. Takipsizlik kararlarına itiraz edemedim. Davaya katılma talebim vardır. Şikayetçiyim." dedi.

Duruşma ertelendi

Daha önceki ifadesinde eşinin kendisinin yargılandığı ceza dosyasında delil olarak boynunun kesildiği fotoğrafı sunmasının zoruna gittiğini belirten sanık Taşdöven, "Ben bir mektup yazdım ve kayınvalidem adına gönderdim." diye konuştu.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.





















