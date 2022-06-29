Kayseri'de bıçaklanan kuyumcu hayatını kaybetti

Altın almaya gelen müşteri, para çıkarır gibi yaparken bıçağı kuyumcunun boğazına sapladı. Saldırgan bileziği alıp kaçarken, yaralı adam yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında 11 Mart tarihinde dehşet yaşandı.

Bölgedeki şahıs, altın alma bahanesiyle kuyumcuya girdi. Daha sonra cebinden para çıkaracağını söyleyen şahıs, çıkardığı bıçakla Fatih N.’yi boğazından bıçaklayarak, 1 bileziği çalıp kaçtı.

İHA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Fatih N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kamera kayıtları incelendi

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

23 yaşındaki saldırgan yakalandı

Yaklaşık 12 kilometrelik alanda bulunan 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, zanlının O.A. (23) olduğunu belirleyerek, saklandığı yeri tespit etti. İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Bıçak ve bilezik ele geçirildi

Yapılan aramalarda ayrıca şahsın olayda kullandığı bıçak ve çaldığı bilezik de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Boğazına aldığı bıçak darbesi sonrasında ağır yaralanan Fatih N., 110 gündür tedavi gördüğü hastanede, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.