Kayseri'de bıçaklı gasp şüphelisi 6 Afgan yakalandı

Girdikleri evde Afganistan uyruklu A.W.E.'yi (23) bıçakla yaralayıp, 5 bin TL ile 5 cep telefonunu alan 6 Afgan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gevhernesibe mahallesinde, Afganistan uyruklu A.W.E., M.K.(32), A.R.(24), A.R.D.(30) ve H.A.'nın (20) yaşadığı eve giren maskeli 6 kişi, A.W.E.'yi bıçakla yaralayıp, 5 bin TL, 5 cep telefonu ve evdekilere ait pasaport ve kimlikleri alıp kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Evdekilerin ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı Afganistan uyruklu N.S.(21), M.G.(26), N.R.(18), M.D.(27), M.Y.(21) ve H.Y.'nin (22) gerçekleştirdiğini belirledi.

GASBEDİLEN PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler, polisin operasyonuyla Eski Sanayi Mahallesi'ndeki evde yakalandı.

Yapılan aramada gasbedilen parayla pasaport, cep telefonu ve kimlikler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

























