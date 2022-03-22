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    Kayseri'de bıçaklı gasp şüphelisi 6 Afgan yakalandı

    Girdikleri evde Afganistan uyruklu A.W.E.'yi (23) bıçakla yaralayıp, 5 bin TL ile 5 cep telefonunu alan 6 Afgan şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 17:54
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    Kayseri'de bıçaklı gasp şüphelisi 6 Afgan yakalandı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gevhernesibe mahallesinde, Afganistan uyruklu A.W.E., M.K.(32), A.R.(24), A.R.D.(30) ve H.A.'nın (20) yaşadığı eve giren maskeli 6 kişi, A.W.E.'yi bıçakla yaralayıp, 5 bin TL, 5 cep telefonu ve evdekilere ait pasaport ve kimlikleri alıp kaçtı.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Evdekilerin ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı Afganistan uyruklu N.S.(21), M.G.(26), N.R.(18), M.D.(27), M.Y.(21) ve H.Y.'nin (22) gerçekleştirdiğini belirledi.

    GASBEDİLEN PARA ELE GEÇİRİLDİ

    Şüpheliler, polisin operasyonuyla Eski Sanayi Mahallesi'ndeki evde yakalandı.

    Yapılan aramada gasbedilen parayla pasaport, cep telefonu ve kimlikler ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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    Kayseri de bıçaklı gasp şüphelisi 6 Afgan yakalandı #7


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