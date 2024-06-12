Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldürdüler: Müebbet hapis cezası istendi Alkollü iki şahıs ve yoldan geçen adam arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken, tutuklanan cinayet zanlıları hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. Zanlılardan biri olayda bıçağı kullandığını hatırlamadığı söyledi.

DHA

Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan zanlılar için istenen ceza belli oldu.

6 Şubat'ta saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda, arkadaşı Sibel Yavuz ile alkol alan Alican Uğurlu ve sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım arasında kavga çıktı.

Bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Yıldırım değnek ile vururken, Uğurlu da yanındaki bıçakla onu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım, hayatını kaybetti.

2 kişi tutuklandı

Alican Uğurlu ve Sibel Yavuz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İddianame düzenlendi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

Müebbet hapis cezası istendi

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Alican Uğurlu ve Sibel Yavuz hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

"Çakıyı kullandığımı hatırlamıyorum"

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklardan Alican Uğurlu, "Arkadaşlarla alkol aldık. Daha önce hiç tanımadığım ama bu olay nedeniyle tanıdığım kişi bize küfretti. Sopayla vurdu. Kendimi savunmak amacıyla karşılık verdim. Ben de yaralandım. Suçsuzum. Sadece kendimi savundum. Sibel bana 'Ağabey, bıçakla 1-2 tane vurdum' dedi." ifadelerini kullanırken Sibel Yavuz, ifadesinde, "Polise teslim ettiğim çakıyı olayda kullandığımı hatırlamıyorum." dedi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından Uğurlu ve Yavuz'un, önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)