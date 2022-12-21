Kayseri'de bina görevlisine 5 yaşındaki kız çocuğuna sarkıntılıktan hapis

Küçük kız çocuğunu kucağına alıp, boğazını öptüğü gerekçesiyle cinsel istismardan tutuksuz yargılanan bina görevlisi, kız çocuğuna sarkıntılıktan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Kayseri'de geçen 2 Eylül'de, bina görevlisi kira alacağı için binadaki M.Y.'nin yaşadığı evin kapısını çaldı.

Mağdur kızın teyzesinin eski kocası da olduğu öne sürülen şüpheli bina görevlisi Ş.Ç., binaya ait garajda mağduru kucağına oturttuğu, ardından boynunda öptüğü iddia edildi.

Annesinin banyo yaptırırken, boynundaki morluğu sorması üzerine mağdur kızın olayı anlatması üzerine Ş.Ç., hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Anne baba şikayetçi oldu

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Ş.Ç. ile mağdur kız çocuğunun şikayetçi anne ve babası hazır bulundu.

Şüpheli suçları kabul etmedi

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen sanık Ş.Ç., "Benim de evladım var. Böyle bir şeyi nasıl yapayım. Bana iftira atıyorlar." dedi.

Kira sözleşmesi hatırlatıldı

Sanık avukatı da müvekkili ile mağdurun anne ve babası arasında kira isteme meselesi yüzünden husumet olduğunun sabit olduğunu belirterek beyanlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Anne ve baba ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

DHA'nın haberine göre, duruşma savcısının beraat yönünde mütalaa verdiği davada, mahkeme heyeti sanık Ş.Ç.'nin eyleminin 'sarkıntılık' kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.