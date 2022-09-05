Kapıyı açmasını istediği bina görevlisi Tarık Uçar’ı bıçaklayan Ali Duman, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yaşanan olay, güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Huzur Sitesi'ndeki 10 katlı binanın girişinde oturan Ali Duman (66), 1 Eylül günü, önünden geçen bina görevlisi Tarık Uçar'dan (44) kapıyı açmasını istedi.

Duman, kapıyı açan Uçar’ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalandı, serbest bırakıldı

Olayın ardından kaçan Duman, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. DHA’nın haberine göre; Ali Duman, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tarık uçar ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay anları kamerada

Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bina önünde oturan Ali Duman'ın, anahtarla kapıyı açan Tarık Uçar'a saldırdığı görüldü.

Yaralanan Uçar'ın kaçtığı, Duman'ın ise bir süre sigara içtikten sonra binaya girdiği görüldü.

Kayseri’de bina görevlisinin bıçaklanma anları kamerada



“Kaçmasam bana daha kötü şeyler olacaktı”

21 yıldır bina görevlisi olduğunu belirten Tarık Uçar, yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sitenin arkasına aracımı park etmiştim. Binaya geldiğimde Ali Duman kapının önünde oturuyordu. Bana 'kapıyı açar mısın?' diye rica etti. Kapıyı açarken arkamdan bana bıçakla saldırdı. Olay yerinden kaçmasam bana daha kötü şeyler olacaktı. Kötü bir olay atlattım. Bu kişi gözaltına alınmıştı ama ben hastaneden taburcu olmadan önce kendisinin savcılık tarafından serbest bırakıldığını öğrendim. İfademde ben şikayetçi olmuştum. Şu anda kendisi serbest kaldı.

“Kapıyı açarken beni arkamdan bıçakladı”

Kendisiyle hiçbir şekilde kavga ve tartışmam yok. Kendisi galiba ilaç kullanıyormuş. Beni bıçaklarken hiçbir şey demedi. Sadece 'kapıyı açar mısın?' dedi. Ben de kapıyı açarken beni arkamdan bıçakladı. Kamera görüntülerini izledim. Olaydan sonra çok rahat davranıyor. Sigara içiyor. Ben polisi arayınca kaçıp gidiyor.

“Eğer hastaysa hastaneye yatırılsın”

Yetkililere buradan çağrım; bu kişi eğer hastaysa hastaneye yatırılsın. Raporu varsa da bir an önce tedavi edilsin. Binada yaşayanlar da çok tedirgin. 'Binaya girip çıkmaya çok korkuyoruz' diyorlar. Bana burada yeniden saldırabilir. Çok tedirginim. Ben 21 yıldır bu binada görev yapıyorum. Bugüne kadar hiç kimseyle bir kavgam olmadı. Bu şahsın yeniden gözaltına alınarak, tutuklanmasını istiyorum."