İHA
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Kayseri'nin Talas ilçesinde yangın paniği yaşandı.
Bölgede bulunan tadilat çalışmasının yapıldığı 13. katlı bir binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Ekipler sevk edildi
Alevler binanın çatısını sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Hastaneye kaldırıldılar
Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, binada mahsur kalanlarda ekipler tarafından kurtarıldı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.