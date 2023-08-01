Kayseri'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu: Mahsur kalanlar tahliye edildi Bölgedeki bir binada bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Kontrol altına almak için çalışmalar sürerken, binada mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Kayseri'nin Talas ilçesinde yangın paniği yaşandı. Bölgede bulunan tadilat çalışmasının yapıldığı 13. katlı bir binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ekipler sevk edildi Alevler binanın çatısını sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Hastaneye kaldırıldılar Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, binada mahsur kalanlarda ekipler tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.