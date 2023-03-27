İHA
Kayseri’nin Talas ilçesinde bir grup genç taksiye bindi.
Seyir halinde olan taksi Bahçelievler Mahallesi’ne geldiğinde yolculardan 22 yaşındaki Y.K., iddiaya göre arkadaşlarıyla tartıştı.
Taksiden atladı
Y.K., daha sonra hareket halindeki taksiden aşağı atladı.
Ağır yaralanan genç için hemen 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Y.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
O anlar kamerada
Polis ekipleri ise dehşete düşüren olayın ardından inceleme başlattı.
Öte yandan Y.K.'nin taksiden atlaması ve vatandaşların yardımına koşması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.