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    Kayseri'de bir kadın, eşi tarafından defalarca bıçaklandı

    Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasında olan çift, sokak ortasında tartışmaya başladı. Saldırgan şahıs, eşini göğüs ve bacağından bıçakla yaraladı.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 11:40
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    Kayseri'de bir kadın, eşi tarafından defalarca bıçaklandı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Fatma Ç. (45) ile boşanma aşamasında olan Ahmet Ç. (47) binanın önünde tartışmaya başladı.

    DEFALARCA BIÇAKLADI

    Giderek alevlenen tartışmada Ahmet Ç., üzerinde bulunan bıçakla Fatma Ç.’yi göğsünden ve bacağından defalarca bıçakladı.

    Fatma Ç. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

    Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Ahmet Ç. ise polis merkezine suç aleti ile giderek teslim oldu.

    Gözaltına alınan Ahmet Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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