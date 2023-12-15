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Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını kurusıkı tabanca ile yaraladı

Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını kurusıkı tabanca ile yaraladı Kayseri'de bir şahıs, boşanma aşamasındaki karısını kurusıkı tabanca ile yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.