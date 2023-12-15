Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını kurusıkı tabanca ile yaraladı
İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yenikköy Mahallesi'nde C.A., boşanma aşamasındaki eşi N.A. ile sokakta tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.A., yanındaki kurusıkı tabanca ile N.A.'ya yakın mesafeden ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan aranıyor

Sırtından yaralandığı öğrenilen N.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de olayın ardından kaçan C.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)