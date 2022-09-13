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    Kayseri'de bir okula ateş açıldı

    Kayseri'de, Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.
    • 13.09.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 15:05
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    Kayseri'de bir okula ateş açıldı

    Kayseri'de Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na, gece saatlerinde kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

    Sabah okula geldiklerinde kurşun izlerini gören idareciler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Kurşun izleri incelendi

    Olay yerine gelen ekipler, kurşun izlerinin olduğu yerlerde çalışma yaptı.

    DHA'nın aktardığına göre polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kayseri de bir okula ateş açıldı #1

    Kayseri de bir okula ateş açıldı #2


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