Kayseri'de bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu

Kayseri'de bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu

Otomobil içerisinde hareketsiz duran bir kadın ve erkek iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İncelemeler sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak civarında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar park halinde duran bir araç içerisinde hareketsiz şekilde 2 kişinin yattığını gördü.

Mahalleli ihbar etti

Herhangi bir hareket veya tepkide bulunmayan araç içerisindeki 2 şahıs için mahalleli, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Araç içerisindeki 2 şahıs ölü bulundu

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindek ilk incelemeleri sonucu ve polis ekiplerinin kimlik incelemesinin ardından isimleri Savaş Y. ve Betül K. olarak belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.





Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı

Polis ekipleri olayın yaşandığı araç çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hayatını kaybeden Savaş Y. ve Betül K.'nin yakınları haberi duyunca olay yerine geldi. Yakınlarından bazıları olayın etkisiyle sinir krizi geçirdi.

İHA'nın haberine göre, ekiplerin olayla ilgili tahkikat süreci devam ediyor.



