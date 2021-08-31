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    Kayseri'de bir şahıs, yaktığı evini oturarak seyretti

    Oturduğu evi ateşe veren genç, evinin yanışını köpeği ile birlikte bahçede oturarak izledi. Yangından etkilenen baba ise hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 16:11
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    Kayseri'de bir şahıs, yaktığı evini oturarak seyretti

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen G.T. isimli genç, katlı binanın 8. katındaki evini ateşe verdi.

    Dumanlar tüm daireyi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    OTURARAK İZLEDİ

    Evini yakan G.T.'nin, köpeğiyle bahçede oturarak yangın söndürme çalışmalarını rahatlıkla izlemesi görenleri şaşkına çevirdi.

    Kayseri'de bir şahıs, yaktığı evini oturarak seyretti ViDEO

    Kayseri de bir şahıs, yaktığı evini oturarak seyretti #1

    BABASI DUMANDAN ETKİLENDİ

    Yangın sırasında evde olan gencin babası A.T., çıkan dumanlardan etkilenerek gencin babası A.T. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Kayseri de bir şahıs, yaktığı evini oturarak seyretti #2

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren yoğun çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı. 

    Vatandaşlar ise binayı tahliye etti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    G.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de bir şahıs, yaktığı evini oturarak seyretti #3

    Kayseri de bir şahıs, yaktığı evini oturarak seyretti #4

    Kayseri de bir şahıs, yaktığı evini oturarak seyretti #5

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