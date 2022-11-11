Kayseri'de borç para alarak geldiği işte hayatını kaybetti

Kayseri'de borç para alarak geldiği işte hayatını kaybetti

Talas'ta üzerine beton duvar devrilen inşaat işçisinin ölümümü ardında yürek burkan hikaye ortaya çıktı. Başka şehirde yaşayan kaza günü borç para alarak işe geldiği tespit edildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde dün inşaat halindeki evin bahçesindeki beton duvar, 28 yaşındaki işçi Hakkı Taflı'nın üzerine devrildi.

Arkadaşlarının ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçi morga kaldırdıldı

Olay yerinde güvenlik önlemi alan Jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Taflı’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yakınlarında borç alarak işe geldi

Olay sonrasında çalışma yapan ekipler, Taflı'nın, Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı Köyü’nde yaşadığı, Kayseri’de bulduğu işe başlamak için yakınlarından borç aldığı, ilk iş gününde ise beton duvarın altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Cenaze namazı kılındı

İHA'nın haberine göre, Hakkı Taflı’nın cenazesi, Bektaşlı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.