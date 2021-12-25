Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa 17,5 yıl hapis

'Uzaklaştırma' kararı çıkartan eşi Emine Akgül'ü, aldatıldığı gerekçesiyle buluştukları alışveriş merkezinin terasında tabancayla öldüren Levent Akgül'ün cezasında, ağır tahrik indirimi uygulandı.

Kayseri'de yaşayan Levent Akgül, 31 Ekim 2018'de, hakkında 'uzaklaştırma' kararı çıkartan boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül ile konuşmak için bir alışveriş merkezinin terasına gitti.

Burada ikili arasında tartışma çıktı; Levent Akgül belinden çıkardığı tabancayla peş peşe Emine Akgül'e kurşun yağdırdı.

Kadın hayatını kaybederken, katil koca tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Levent Akgül 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandı.

"EVDE BAŞKA BİR ERKEKLE YAKALADIM"

4 Aralık 2018’de görülen karar duruşmasında, olaydan 1 gün önce eşi Emine’yi evinde 'Ç.' isimli başka bir erkekle yakaladığını iddia eden Levent Akgül, "Boşanma aşamasına geldiğimiz için evleri ayırmıştık. Ancak, eşimle konuşmak, onu çok sevdiğimi söylemek için uzaklaştırma kararım olmasına rağmen yaşadığı eve gittim. Kapının önünde beklerken evin içinden erkek sesi geliyordu. Bunun üzerine polis çağırdım. Gelen polis ev içinde arama yaptı ancak bulamadı. Biz Emine ile karakola gittik. Bu sırada evin önünde dayım bekliyordu. Biz karakola gittiğimizde karşı komşumuz evden bir erkeğin çıktığını dayıma söyledi. Hatta bunu da cep telefonuyla kayda almışlar. Bunun üzerine dayım karakolu aradı ve ikinci defa eve giden polisler evde eşimle birlikte olan Ç.D.'yi buldu." dedi.

"KONUŞMAK İÇİN AVM'YE ÇAĞIRDILAR"

Bu olayın ardından eşinin kendisini AVM'ye çağırdığını ileri süren Levent Akgül, "Eşimin beni aldattığını öğrendikten bir gün sonra Emine beni arayarak, olayın gerçekleştiği AVM terasına çağırarak konuşmak istediğini, yanında aldattığı Ç.D.'nin olduğu söyledi. Ben de çağrıldığım yere gittim. Bana sivil polislerin AVM'de olduğunu söyledi.

"TUZAK KURACAKLAR SANDIM, TABANCAYLA GİTTİM"

Çağırdığı yere bana tuzak kuracakları düşüncesiyle tabancamı yanıma alarak gittim. AVM'ye gittiğimde Emine'den başka kimse yoktu. Ona barışmak istediğimi, çocuklarımız olduğunu söyledim.

"BARIŞMAK İSTEDİM, 'SEN ERKEK MİSİN' DEDİ"

Eşim barışmak istemedi, Bana 'Sen erkek misin?' diyerek o yatakta beni aldattığını söyledi. Ben de o an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Tabancamı çıkarıp ateş ettim.

"ONU ÇOK SEVİYORDUM, YUVAMIZI KURTARMAK İSTİYORDUM"

Olaydan sonra Emine'ye karşı bir söz söylediğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Emine'yi her şeye rağmen çok seviyordum. Hep yuvamızı kurtarmamızın derdindeydim. Anne ve babasına da aramızın düzelmesi için yalvardım. Keşke böyle olmasaydı." diye konuştu.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ VE MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Üç tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme başkanı, öldürülen Emine Akgül ile birlikte olduğu iddia edilen Ç.D. isimli kişi arasında yoğun telefon görüşmesi ve mesaj kayıtlarının olduğunu HTS raporlarıyla açıkladı.

AĞIR TAHRİK İNDİRİMİYLE 17,5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda tutuklu sanık Levent Akgül'ü, 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık hakkında ağır tahrik indirimi uygulayarak cezayı 17,5 yıla düşürdü.

YARGITAY ONADI

Sanık avukatı ve Emine Akgül'ün ailesinin avukatı, yerel mahkeme ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi tarafından verilen onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.