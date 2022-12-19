Kayseri’de bozuk yumurta satan market sahibine para cezası

Market rafında bozuk yumurta sattığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hakimi, sanığın cezasını 6 bin TL para cezasına çevirdi.

Kayseri’de bulunan bir marketten geçen yıl 6 Eylül’de 30’lu yumurta alan M.A., eve gitti.

Yumurtaların kokusundan rahatsız olan, paketleniş şekli ve yumurtaların birçoğunun da kırık olduğunu öne süren M.A., durumu ‘Alo 174’ ihbar hattına bildirdi.

Dava açıldı

Gıda ekipleri, yumurtalardan numune aldı ve incelemeye gönderdi.

İnceleme sonrası ürünün Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmaması nedeniyle market sahibi Ahmet A. ile ürün tedarikçisi Ş.A. hakkında ‘bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti’ suçundan dava açıldı.

“İnceleme imkanım olmadı, suçsuzum”

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Ahmet A.’nın önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde, “Yumurta paketli geldiği için inceleme imkanım olmadı, suçsuzum.” dediği öğrenilirken, diğer sanık Ş.A.’nın ise, “Ürünlerin temiz ve taze olduğuna ilişkin irsaliye ile teslim ettim.” dediği belirtildi.

Önce hapis sonra para cezası

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanıklardan Ahmet A.’yı, ‘bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti’ suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ardından sanık hakkında ‘iyi hal’ indirimi uygulayan hakim, sanığın cezasını 10 aya düşürdü.

6 bin lira ödeyecek

Ahmet A.’nın alacağı cezanın sanığın üzerinde yaratacağı sosyal ve ekonomik durumu da göz önünde bulunduran hakim, cezasını 300 gün karşılığı para cezasına çevirerek 6 bin TL para cezası verdi ve cezasını ertelemedi.

DHA’nın haberine göre hakim, aynı suçtan yargılanan ürün tedarikçisi Ş.A.’nın ise beraatine hükmetti.