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Kayseri'de büfeye silahlı saldırı: 2 yaralı
Kocasinan ilçesindeki büfeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bu esnada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 28.12.2022 - 14:55
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde dehşet anları yaşandı.
Otomobille bölgeye gelen kimliği belirsiz kişiler, büfeye tabancayla ateş açtı.
2 yaralı hastaneye kaldırıldı
Bu sırada büfede bulunan T.Ç. ve M.A. kurşunlarla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.