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    Kayseri’de cam silerken düşen kadın öldü

    Bir binanın 4. katında cam silen 45 yaşındaki B.Ö., dengesini kaybedince beton zemine çakıldı. B.Ö.’nün yaşamını yitirdiği öğrenildi.
    • 21.12.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 15:12
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    Kayseri’de cam silerken düşen kadın öldü

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Yeşilevler Sokak üzerinde 4. kattaki ikametin camını silen B.Ö. (45), dengesini kaybedince beton zemine düştü.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde yaşamını yitirdi

    İHA’nın haberine göre; sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

    Soruşturma başlatıldı

    B.Ö.’nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri’de cam silerken düşen kadın öldü #1


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