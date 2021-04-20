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    Kayseri'de cami hırsızları yakalandı

    Kayseri'de cami tuvaletlerinde meydana gelen musluk hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 16:42
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    Kayseri'de cami hırsızları yakalandı

    Kayseri'de son günlerde kentte bulunan cami tuvaletlerinde ve şadırvanlarında meydana gelen musluk hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yapıldı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç. suçüstü olarak yakalandı.

    Olayın diğer şüphelileri olan U.K, B.Ç. ve E.Y. de yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

    ÇALINAN MUSLUKLAR TESLİM EDİLDİ

    Şahıslardan elde edilen 50 adet çalıntı musluk ise müştekilerine teslim edildi.

    Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

    Kayseri de cami hırsızları yakalandı #1

    Kayseri de cami hırsızları yakalandı #2

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