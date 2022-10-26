Akşam saatlerinde girdikleri cami tuvaletinden 11 demir kapı ve haberleşme kablosu çalan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızların hedefi bu kez camiler oldu.

Görüntülerin adresi Kayseri...

Kocasinan ilçesinde 2 mahalledeki camiye, gece saatlerinde hırsız dadandı.

11 demir kapı ve haberleşme kablosu çalındı

Cami tuvaletinden 11 demir kapı ve haberleşme kablolarını çalan şahısların o anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerin demir kapıları minibüsün bagajına yükleyip olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

Kayseri'de cami tuvaletlerine hırsız dadandı VİDEO



Kimlikleri tespit edildi

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, görüntülerin üzerinden hırsızlığı M.A.A. ve Ş.Y.'nin yaptığını tespit etti.

Gözaltına alındılar

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.