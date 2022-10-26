Petrol
92.66
1.00%
Euro
18.6629
0.60%
Dolar
18.6033
0.00%
Altın
998.09
0.94%
Borsa
3975
0.00%
Bitcoin
390.714
6.55%
BTXN Coin
10.63
0.09%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Kayseri'de cami tuvaletlerine hırsız dadandı

    Akşam saatlerinde girdikleri cami tuvaletinden 11 demir kapı ve haberleşme kablosu çalan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
    • 26.10.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de cami tuvaletlerine hırsız dadandı

    Hırsızların hedefi bu kez camiler oldu.

    Görüntülerin adresi Kayseri...

    Kocasinan ilçesinde 2 mahalledeki camiye, gece saatlerinde hırsız dadandı.

    11 demir kapı ve haberleşme kablosu çalındı

    Cami tuvaletinden 11 demir kapı ve haberleşme kablolarını çalan şahısların o anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, şüphelilerin demir kapıları minibüsün bagajına yükleyip olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

    Kayseri'de cami tuvaletlerine hırsız dadandı VİDEO

    Kimlikleri tespit edildi

    İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, görüntülerin üzerinden hırsızlığı M.A.A. ve Ş.Y.'nin yaptığını tespit etti.

    Gözaltına alındılar

    Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

    DHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Kayseri de cami tuvaletlerine hırsız dadandı #1

    Kayseri de cami tuvaletlerine hırsız dadandı #2


    DOLAR KURU I 25 Ekim 2022 Salı dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    DOLAR KURU I 25 Ekim 2022 Salı dolar ve euro ne kadar?

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Eylülde ihtiyaç sahiplerine 9,6 milyar lira destek ödendi
    Ekonomi

    Eylülde ihtiyaç sahiplerine 9,6 milyar lira destek ödendi

    Görüş Bildir