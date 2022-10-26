- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'de cami tuvaletlerine hırsız dadandı
Kayseri'de cami tuvaletlerine hırsız dadandı
Akşam saatlerinde girdikleri cami tuvaletinden 11 demir kapı ve haberleşme kablosu çalan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
- 26.10.2022 - 16:41
- Güncelleme : 26.10.2022 - 16:56
Hırsızların hedefi bu kez camiler oldu.
Görüntülerin adresi Kayseri...
Kocasinan ilçesinde 2 mahalledeki camiye, gece saatlerinde hırsız dadandı.
11 demir kapı ve haberleşme kablosu çalındı
Cami tuvaletinden 11 demir kapı ve haberleşme kablolarını çalan şahısların o anları, güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, şüphelilerin demir kapıları minibüsün bagajına yükleyip olay yerinden ayrıldıkları görüldü.
Kayseri'de cami tuvaletlerine hırsız dadandı VİDEO
Kimlikleri tespit edildi
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, görüntülerin üzerinden hırsızlığı M.A.A. ve Ş.Y.'nin yaptığını tespit etti.
Gözaltına alındılar
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
DHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.