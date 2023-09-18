İHA
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
Anafartalar Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Film gibi izlediler
Yangında 3 dairenin dubleks katları kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, onlarca vatandaş itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini adeta film izler gibi izledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)