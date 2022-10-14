Kayseri'de cemevine çirkin provokasyon: 5 gözaltı

Kendilerini sanatçı olarak tanıtan kişiler Melikgazi'de cemevine kırmızı renkli beze sarılı balta ve çanta bırakarak kaçtı. Provokasyona karışan 5 kişi yakalandı.

Türkiye'de hükümetin tarihi adımları ile alevi vatandaşlar için yeni bir döne başlatılırken Kayseri'de çirkin bir provokasyon yaşandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Caddesi üzerinde bulunan cemevinin merdivenlerinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kırmızı beze sarılı balta

Cemevine gelen ekipler, yaptıkları incelemede merdivenlerde bir çanta, kırmızı renkli beze sarılı balta ve 1 adet tespihin olduğunu gördü.

Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, beyaz renkli bir otomobille 5 şahsın cemevine geldiğini, bir şahsın video çektiğini, 2 şahsın ise cemevi merdivenlerinde bulunan malzemeleri bırakarak ayrıldıklarını belirledi.

Kayseri'de cemevine kırmızı renkli beze sarılı balta bırakarak kaçtı ViDEO



5 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri de çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya karışan ve kendilerini sanatçı olarak tanıtan S.A., H.A., B.A., S.Ö. ve C.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, şahısların kimliğinin kısa zamanda tespit edilmesinde Kayseri Valiliği tarafından genel güvenlik tedbirleri çerçevesinde sayısı arttırılan güvenlik kameralarının etkili olduğu öğrenildi.



