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    Kayseri’de cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı

    Camilerden ve konutlardan cep telefonu çalan yabancı uyruklu bir şahıs, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 16:04
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    Kayseri’de cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde konutlardan ve camilerden cep telefonu çalan yabancı uyruklu bir şahıs, Mimarsinan Parkı içerisinde bulunan Çandır Camii’nde cep telefonu çalmak üzereyken vatandaşlar tarafından fark edildi.

    Şahsın yakalanması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tabipliğe götürüldü.

    İşlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

    Kayseri’de cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı #1

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