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Kayseri’de cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı

Kayseri’de cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı

Camilerden ve konutlardan cep telefonu çalan yabancı uyruklu bir şahıs, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı.