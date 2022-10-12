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    Kayseri'de cezası kesinleşmiş şahıslara operasyon: 6 tutuklama

    Polis ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 17 şahıs yakalandı.
    • 12.10.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 18:07
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    Kayseri'de cezası kesinleşmiş şahıslara operasyon: 6 tutuklama

    Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

    17 şüpheli yakalandı

    Hürriyet, Gesi, Demokrasi, 19 Mayıs, Osman Kavuncu Mahallelerinde yapılan çalışmalarda; haklarında, ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., ‘kasten yaralama’ suçundan aranan ve toplamda 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G., yakalandı.

    ‘Parada sahtecilik’ suçundan aranan ve toplamda 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., ‘silahla tehdit’ suçundan aranan ve toplamda 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile ‘kumar oynatmak’ suçundan aranan ve toplamda 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ile birlikte 11 kişi yakalandı.

    6 şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 6’sı cezaevine teslim edilirken, 11’i ise serbest bırakıldı.

    Kayseri de cezası kesinleşmiş şahıslara operasyon: 6 tutuklama #1


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