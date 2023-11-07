DHA
Kayseri'nin Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'nde yiyecek bulmakta güçlük çektiği düşünülen 5 kurt, Mehmet Çalış'ın (42) 270 büyükbaşın bulunduğu çiftliğe girdi.
Köpeklerin havlaması üzerine dışarı çıkan Çalış'ı gören kurtlar uzaklaştı.
Çiftliğe giren kurt sürüsünün 2 ineği yaraladığı öğrenildi.
Yaşananlar kamerada
Kurtların çiftliğe girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde 5 kurdun çiftlikte bulunan hayvanlara saldırdığı anlar yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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