DHA

Kayseri'nin Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'nde yiyecek bulmakta güçlük çektiği düşünülen 5 kurt, Mehmet Çalış'ın (42) 270 büyükbaşın bulunduğu çiftliğe girdi.

Köpeklerin havlaması üzerine dışarı çıkan Çalış'ı gören kurtlar uzaklaştı.

Çiftliğe giren kurt sürüsünün 2 ineği yaraladığı öğrenildi.

Yaşananlar kamerada

Kurtların çiftliğe girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde 5 kurdun çiftlikte bulunan hayvanlara saldırdığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)