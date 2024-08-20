Kayseri'de çıkan anız yangını korku dolu anlara sebep oldu Melikgazi ilçesinde dağlık alanda çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevredeki yerleşim yerine ulaştı. Can kaybı yaşanmadan söndürülen yangın havadan görüntülendi.

İHA

Kayseri'de akşam saatlerine meydana gelen anız yangını panik yarattı.

Melikgazi'ye bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı.

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, dağlık alana yayıldı.

ALEVLER EVİN ETRAFINI SARDI

İhbar üzerine bölgeye polis, çok sayıda itfaiye ve TOMA'lar sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve TOMA'lar da alevlere müdahale etti.

Bu sırada müstakil evin etrafını saran alevler, sakinleri korkuttu. Yükselen alevler, ekiplerin anında müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)