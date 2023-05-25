Kayseri'de çıktığı ağaçtan düşerek can verdi

DHA
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
13 Mayıs'ta Yahyalı ilçesi Balcıçakırı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dış yalıtım işi ile uğraşan 6 çocuk babası Muharrem Akgün, keçisine yaprak toplamak için evinin bahçesindeki meşe ağacına çıktı.
4 metre yüksekten düştü
Ancak bu sırada dengesini kaybeden Akgün, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akgün'ü, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yoğun bakım servisinde tedavi gören Akgün, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Akgün'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Muharrem Akgün, otopsi işlemlerinin ardından bugün mahalle mezarlığında toprağa verilecek.