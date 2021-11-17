Kayseri'de çocuğuna kızan komşusunu öldüren şahsa müebbet hapis istendi

Av tüfeğiyle, çocuğuna kızan komşusunu dört yerinden yaralayarak öldüren şahıs hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Şahsın müebbet hapis cezası alması talebiyle iddianame yazıldı.

1 Eylül günü saat 17.00 sıralarında, Kayseri'deki Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesi'nde bahçede oynayan Evren Karaca’nın oğlunun attığı top, komşuları Faruk Kahraman’ın otomobiline isabet etti.

Karaman, çocuğa kızdı. Çocuk da durumu babası Evren Karaca’ya anlatınca iki komşu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Faruk Kahraman, evden aldığı av tüfeğiyle Evren Karaca’yı vücudunun 4 yerinden yaraladı.

TUTUKLANDI

Çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Karaca, kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Faruk Kahraman ise tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede sanık Kahraman hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine yer verilen Faruk Kahraman, "Komşumuz olan Evren Karaca’nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. Ardından aramızda tartışma çıktı. Kardeşiyle evimizi bastılar. Kürekle kapıya vurunca tüfek sesi sandım. Annemi ve kendimi korumak amacıyla gözlerimi kapatarak ateş ettim." dediği ortaya çıktı.

Mahkeme iddianamaye kabul ederken, Faruk Kahraman, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.