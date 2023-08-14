Kayseri'de çöpte ölü bulunan bebek kimsesizler mezarlığına gömüldü Çöp konteynerinde havluya sarılmış halde ölü bulunan yeni doğmuş bebeğin cenazesi, alan olmayınca Kayseri Şehir Mezarlığı'ndaki kimsesizler mezarlığına defnedildi.

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz günü konteynere çöp atmaya gidenler, havluya sarılmış bebekle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, havluya sarılmış bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

750 kişinin kayıtları incelendi

Polisin, bebeğin ailesini bulmak için başlattığı çalışmada, 750 hamile ve yeni doğum yapmış kişilerin kayıtları çıkarılarak sorgulandı.

Bölgede, 550 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen polis ekipleri, Fatma Taş'ın 15 gün önce bir markete hamile olarak girdiğini, bebeğin konteynerde bulunmasından 1 gün sonra ise yine aynı markete karnında şişlik ve yanında bebek olmadan geldiğini tespit etti.

Kasten öldürmeden tutuklandı

Bunun üzerine Taş, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Fatma Taş'ın, emniyetteki ifadesinde, 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir kişiden hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğunu belirttiği bebeğini çöp konteynerine bıraktığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taş, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Devlet Hastanesi morgunda bekletilen bebeğin cesedini alan olmayınca belediye ekiplerine haber verildi.

Kimsesizler mezarlığına gömüldü

Ekipler, morga gelerek bebeğin cesedini Kayseri Devlet Hastanesi morgundan teslim aldı. Bebeğin cansız bedeni, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Şehir Mezarlığı'ndaki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.