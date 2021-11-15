Kayseri'de darbedilen aile hekimi yaşadıklarını anlattı

Halil Ö. isimli şahıs, aile hekimine istediği ilacı yazdıramayınca öfkelenerek saldırıya geçti. Aile hekimi yaşadığı anları anlattı.

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde aile hekimi Celal Naci Gökçınar, Halil Ö.'nün istediği ilacı yazmayı kabul etmediği için darbedilmişti.

Yaşanan olayda vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluşan Gökçınar, Halil Ö.'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Halil Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HEKİM YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadıklarını anlatan aile hekimi Gökçınar, "O gün şahıs çocuğunu getirdi. Birkaç gün önce diş hekimine gitmiş. Diş hekimi antibiyotik yazmış ama bu kişiye kuzeni 'bu antibiyotik yanlış, sana yanlış ilaç vermişler' demiş. Sisteme baktım, çocuğun ayın 18'ine kadar ilaç elinde gözüküyor. 'SGK bu ilacı vermez, elinde aynı ilaç olduğu için bu ikisini birden alamazsınız' dedim. Bunun üzerine şahıs eczaneye gitti, eczacı hanım beni aradı. 'Siz yanlış ilaç verilmiş demişsiniz' dedi. 'Ben öyle demedim, o ilaç aynı, alamazsın dedim' diye konuştum. Eczacı 'biz de aynısını açıkladık ama hasta kabul etmiyor' dedi. Şahıs birkaç dakika sonra bana geldi ve 'hani ilacı alamıyordum' dedi. Ben de 'bu antibiyotik, reçetesiz alamazsın, eczane zaten veremez' dedim.





"SEN NE BİÇİM HEKİMSİN, SİZİN DOKTORLUĞUNUZA..."

"'Sen ne biçim hekimsin, sizin doktorluğunuza' diyerek kapıyı çarpıp odadan çıktı. 'Benim hekimliğime laf edemezsin' dedim ve birkaç saniye sürmeden kapı tekmeyle geri açıldı. Karşıda eşim oturuyordu. Eşime bir şey olmasın diye arada ona sarıldım ve yumruk yedim. O sırada arkadaşlar geldi, şahsı benden uzaklaştırdı. Ben ne onun çocuğunu muayene ettim, ne de benden muayene talebi vardı. Olay, ilacın markasını beğenmemekten dolayı kaynaklandı.





"PANDEMİDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET ARTTI"

Şikayetçi oldum. Hem Bakanlığın avukatı hem de özel avukatım bu meseleyi takip ediyor. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına şiddet daha da arttı. İnternette yapılan yorumlarda görüyoruz. Cephedeki askerleri örnek veriyorlar. Hiçbir asker cepheye eşini çocuğunu götürmez. Hiçbir asker düşmanı evine götürmez, benim çocuğum Covid atlatmış. Bizim düşmanımız gizli. 'Doktor acil destek' diye bir grup kurduk. Ben de Kayseri İl temsilcisiyim. Bu grubun amacı da pandemide yalnız kalan doktor ve ailelerine yardım etmektir. Artık kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz.





"İNSANLAR BİLGİ BİRİKİMİMİZE GÜVENSİN"

İnsanlar bilgi birikimimize güvensin. Biz sadece insanları değil, canlıları seven kişileriz. Bizim amacımız insanlara yardım etmek, onlara zarar vermek değil. Verdiğimiz kararlarda hep onların iyiliğini düşünüyoruz, farkında olmadıkları şeyleri de düşünerek iyiliklerini düşünüyoruz. Yaptığımız her şey onların iyiliği için." ifadelerini kullandı.





