Kayseri'de dava sanığına zorla getirme kararı

Sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı minibüsle yakalandığı sırada polise silah doğrulttuğu gerekçesiyle yargılanan sanık, duruşmaya katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde geçen yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlamasında Ömer Ö. yönetimindeki 38 FP 712 plakalı minibüsü uygulama noktasında durduran polisler, aracın çalıntı olduğunu belirlemişti.

Polis, şüpheliyi gözaltına almak isterken arbede yaşanmıştı.

Polis memurlarına silah doğrulttuktan sonra kaçmaya başlayan Ömer Ö., Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyonla saklandığı su kanalında yakalanmıştı.

DURUŞMADA SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Ömer Ö., 5 Nisan’daki karar duruşmasında suçlamayı kabul etmeyerek "Kimseye silah doğrultmadım. Kendi kafama doğrultup, 'bırakın gideyim' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti tarafından, Ömer Ö.'ye 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Sanık, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

KARARA İTİRAZ ETTİLER

Müşteki polis memurlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Dosyanın geldiği 4’üncü Ceza Dairesi, ‘yağma’ suçu yönünden verilen beraat kararına yapılan istinaf itirazını karara bağlandı.Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede, şüphelinin iki saat boyunca silahı taşıdığı, söz konusu eylemi nedeniyle suç teşkil ettiğinden ‘yağma’ suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILANACAK

İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Ömer Ö., duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık Ömer Ö. hakkında zorla getirme kararı çıkararak bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.