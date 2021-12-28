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    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

    Polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda kaçak yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 09:14
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    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,yılbaşı öncesinde DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik şafak operasyonu başlatıldı.

    KAÇAK YOLLARLA ÜLKEYE GİRİŞ YAPTILAR

    Operasyon kapsamında Suriye ve Irak'ta terör örgütünü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 5 kişinin kaçak yollarla ülkeye giriş yaparak Kayseri'ye geldiğini tespit etti.

    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 5 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramada ele geçirirken dijital materyallere ise el koydu.

    Gözaltına alınan 5 kişi, ekipler tarafından sorguya çekildi.

    Kayseri de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı #1

    Kayseri de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı #2

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