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    Kayseri’de DEAŞ’lı bir şahıs yakalandı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir kişi yakalandı.
    • 10.11.2022 - 16:32
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    Kayseri’de DEAŞ’lı bir şahıs yakalandı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla istihbari araştırma çalışması başlatıldı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli tespit edildi.

    Tutuklandı

    Ekiplerin Kocasinan ilçesinde tespit edilen adrese yaptığı operasyonda şüpheli şahıs yakalandı.

    İHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri’de DEAŞ’lı bir şahıs yakalandı #1

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