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- Kayseri'de define için türbe kazdılar
Kayseri'de define için türbe kazdılar
Bir grup definecinin Şem-Un El Gazi Hazretleri Türbesi'ni kazarak define aramasının ardından jandarmaya haber verildi.
- İHA
- 02.06.2021 - 09:49
- Güncelleme : 02.06.2021 - 09:55
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şeyhşaban Mahallesi'nde bulunan Şem-Un El Gazi Hazretleri Türbesi'nde gece vakti defineciler, yaptıkları kazı ile define aradı.
Sabah saatlerinde durumu fark eden mahalle halkı jandarmaya haber verdi.
Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında definecilerin yakalanması için çalışma başlattı.
MESCİD-İ AKSA ZULMÜNDEN FARKLI GÖRMEDİLER
Mahalle halkı, türbeyi kazarak define arayanların Mescid-i Aksa'da zulüm yapanlardan farkının bulunmadığını belirterek, güvenlik güçlerinin türbeye saygısızlık yapanları yakalayacaklarına ve adalete teslim edeceklerine inandıklarını ifade etti.