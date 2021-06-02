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    Kayseri'de define için türbe kazdılar

    Bir grup definecinin Şem-Un El Gazi Hazretleri Türbesi'ni kazarak define aramasının ardından jandarmaya haber verildi.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 09:55
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    Kayseri'de define için türbe kazdılar

    Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şeyhşaban Mahallesi'nde bulunan Şem-Un El Gazi Hazretleri Türbesi'nde gece vakti defineciler, yaptıkları kazı ile define aradı.

    Sabah saatlerinde durumu fark eden mahalle halkı jandarmaya haber verdi.

    Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında definecilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    MESCİD-İ AKSA ZULMÜNDEN FARKLI GÖRMEDİLER

    Mahalle halkı, türbeyi kazarak define arayanların Mescid-i Aksa'da zulüm yapanlardan farkının bulunmadığını belirterek, güvenlik güçlerinin türbeye saygısızlık yapanları yakalayacaklarına ve adalete teslim edeceklerine inandıklarını ifade etti.

    Kayseri de define için türbe kazdılar #1

    Kayseri de define için türbe kazdılar #2

    Kayseri de define için türbe kazdılar #3

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