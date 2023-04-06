Kayseri'de deprem bölgesinden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 14 yaralı
İHA

Deprem bölgesi Malatya'dan İstanbul'a dönen belediye personelleri Kayseri'de dehşeti yaşadı.

Edinilen bilgiye göre Bağcılar Belediyesi personellerini taşıyan 34 FIR 436 plakalı otobüs, Pınarbaşı ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Kayseri'de deprem bölgesinden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 14 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de deprem bölgesinden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kayseri'de deprem bölgesinden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var