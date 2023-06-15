Kayseri'de dolabın arkasından suç makinesi çıktı Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, 30 ilde 95 ayrı yakalama emri bulunan bir şahıs evindeki dolabın arkasında saklanırken yakalandı.

İHA Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emriyle aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Kayseri, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Mardin, Kütahya, Ordu, Batman, Giresun, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Trabzon, Elazığ, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Karaman, Sakarya, Konya, Şırnak, Çanakkale, Kırklareli, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Erzincan ve Diyarbakır illerinde aranan ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç., ikametinin yatak odası bölümünde dolabın arkasında saklanır vaziyette yakalandı. Cezaevine gönderildi Dolap arkasında yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk gönderildi. Zanlının hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 30 ilde 95 ayrı yakalama emri olduğu öğrenildi.