Kayseri'de düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'ndeki bir düğünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.