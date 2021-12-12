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    Kayseri’de, dur ihtarına uymayan minibüsten 31 göçmen çıktı

    Uygulama noktasından kaçarak polisin dur ihtarına uymayan minibüste, 10'u çocuk 31 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 11:04
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    Kayseri’de, dur ihtarına uymayan minibüsten 31 göçmen çıktı

    Kayseri’de, kaçak göçmenlere yönelik denetimler aralıksız sürüyor…

    Şanlıurfa'dan Çorum'a giden 10'u çocuk, 2'si kadın 31 yabancı uyruklu göçmeni taşıyan C.A. yönetimindeki minibüs, Malatya yol uygulamasında polisi görünce kaçtı.

    Uygulama noktasındaki polis ekiplerinin ihbarı üzerine, ihtara uymayan minibüsün yakalanması için çok sayıda polis ekibi harekete geçti.

    ARAMA YAPILDI

    Ekipler kaçan minibüsü Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi üzerinde durdurdu. Yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, şahısları indirerek minibüste arama yaptı.

    Kayseri’de, dur ihtarına uymayan minibüsten 31 göçmen çıktı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Minibüste bulunan 31 kişi de burada yapılan incelemenin ardından karakola götürüldü.

    Bu sırada şahısların arasında yer alan bir kişinin kolinin içerisindeki güvercinleri yanından ayırmaması dikkat çekti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri’de, dur ihtarına uymayan minibüsten 31 göçmen çıktı #2

    Kayseri’de, dur ihtarına uymayan minibüsten 31 göçmen çıktı #3

    Kayseri’de, dur ihtarına uymayan minibüsten 31 göçmen çıktı #4

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