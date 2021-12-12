Kayseri’de, dur ihtarına uymayan minibüsten 31 göçmen çıktı

Uygulama noktasından kaçarak polisin dur ihtarına uymayan minibüste, 10'u çocuk 31 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Kayseri’de, kaçak göçmenlere yönelik denetimler aralıksız sürüyor…

Şanlıurfa'dan Çorum'a giden 10'u çocuk, 2'si kadın 31 yabancı uyruklu göçmeni taşıyan C.A. yönetimindeki minibüs, Malatya yol uygulamasında polisi görünce kaçtı.

Uygulama noktasındaki polis ekiplerinin ihbarı üzerine, ihtara uymayan minibüsün yakalanması için çok sayıda polis ekibi harekete geçti.

ARAMA YAPILDI

Ekipler kaçan minibüsü Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi üzerinde durdurdu. Yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, şahısları indirerek minibüste arama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minibüste bulunan 31 kişi de burada yapılan incelemenin ardından karakola götürüldü.

Bu sırada şahısların arasında yer alan bir kişinin kolinin içerisindeki güvercinleri yanından ayırmaması dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.