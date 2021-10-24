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    Kayseri'de dur ihtarına uymayan otomobilde el bombası, tabanca ve uyuşturucu çıktı

    Kayseri'de güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobilde el bombası ve tabanca ele geçirildi.
    • AA
    • 24.10.2021 - 02:36
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    Kayseri'de dur ihtarına uymayan otomobilde el bombası, tabanca ve uyuşturucu çıktı

    Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Gazali Caddesi'nde devriye gezen gece bekçileri, park halindeki otomobilin içerisinde bulunan 3 kişiyi kontrol etmek istedi.

    Bekçilerin kendilerine yöneldiğini gören şüpheliler, otomobille kaçmaya çalışırken park halindeki başka bir araca çarparak kaza yaptı.

    EL BOMBASI, TABANCA, UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

    Otomobilden inerek kaçmaya çalışan S.A, M.T. ve K.T. bölgede bulunan Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalandı.

    Kaçmaya çalışırken kaza yapan otomobildeki aramada bir el bombası, bir tabanca, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

    Kayseri de dur ihtarına uymayan otomobilde el bombası, tabanca ve uyuşturucu çıktı #1

    BÖLGEYE BOMBA İMHA UZMANLARI SEVK EDİLDİ

    Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi.

    Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Kayseri de dur ihtarına uymayan otomobilde el bombası, tabanca ve uyuşturucu çıktı #2

    Kayseri de dur ihtarına uymayan otomobilde el bombası, tabanca ve uyuşturucu çıktı #3

    Kayseri de dur ihtarına uymayan otomobilde el bombası, tabanca ve uyuşturucu çıktı #4

    Kayseri de dur ihtarına uymayan otomobilde el bombası, tabanca ve uyuşturucu çıktı #5

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