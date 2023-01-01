Hırsızlık suçundan aranan şahıs, adresine yapılan baskında elbise dolabının üzerinde bavulların arkasına saklanmış halde yakalandı.

Polis ekipleri suç işleyerek ülke güvenliğini bozan şahıslara yönelik başlattığı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerini şoke eden bir görüntüyle karşılaşıldı.

Yeni yılın ilk gününde bir eve yapılan operasyonda, hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C. yatak odasındaki elbise dolabının üstünde bavulların arkasında saklanırken yakalandı.

"Çıktığın yere bak"

Daha önce derin dondurucunun içerisinde, baza altında, saklanan şüphelileri yakalayan ekipler, aranan şahsı elbise dolabının üzerinde bulunca "Yerin rahat mı? Çıktığın yere bak" dedi.

Şüpheli tutuklandı

İHA'nın haberine göre, T.C., emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de ekipler şüpheliyi dolabın üstünde buldu: Çıktığın yere bak ViDEO