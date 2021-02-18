Kayseri'de elektrik faturası için ev sahibini öldüren katile 18 yıl ceza

Fatura yüzünden tartıştığı ev sahibini 7 farklı yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısına, 18 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

8 Ekim 2019'da ev sahibi Resul T., 300 TL'lik elektrik faturasını ödemediğini iddia ettiği kiracısı Fatih B. ile konuşmak için Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki evine gitti.

Burada kiracısı Fatih B. ile tartışan Resul T., belindeki silah ile havaya ateş açtı.

7 FARKLI YERİNDEN BIÇAKLADI

Olaya sinirlenen Fatih B. de mutfaktan aldığı bıçakla dışarıya çıkarak, ev sahibi Resul T.'yi 7 farklı yerinden bıçakladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Resul T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“KEŞKE YAŞANMASIYDI, BERAATİMİ İSTİYORUM”

Bugün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fatih B., SEGBİS sistemi ile mahkeme hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Resul B., Fethi B. ve sanık ve müşteki avukatları da mahkemece hazır bulundu.

Kendini savunan Fatih B., "Eski savunmalarıma ekleyeceğim bir şey yoktur. Öncelikle böyle bir olay olduğu için çok üzgünüm. Benim karşı aile ile herhangi bir iletişimim olmadı. Ben bu iddialara katılmıyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

18 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Fatih B.'ye 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 3 ay, tutuksuz sanık Resul B.'ye 'yaralama' suçundan 3 ay 22 gün, tutuksuz sanık Fethi B.'ye ise 'hakaret' suçundan 1.500 TL adli para cezası verdi.