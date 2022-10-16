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    Kayseri'de emekli çifti dolandıran şahıslar lüks araçla gezerken yakalandı

    Hedeflerindeki çiftin güvenini kazanarak mobil hesaplarına giren şahıslar, 25 bin TL kredi çekti. Parayı kendi hesaplarına gönderdikten sonra kayıplara karışan dolandırıcılar kısa sürede yakalandılar.
    • 16.10.2022 - 18:00
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    Kayseri'de emekli çifti dolandıran şahıslar lüks araçla gezerken yakalandı

    Dolandırıcıların bu kez hedefi emekli çift oldu...

    Kayseri'de yaşayan 70 yaşındaki çift,  A.T. ve G.T. isimli dolandırıcıların tuzağına düştü.

    Kendilerini avukat olarak tanıtan şahıslar, "Avukatız, senin banka hesaplarında yardımcı olacağız." diyerek çiftin mobil bankacılık hesabına girdi.

    25 bin TL kredi çektiler

    Daha sonra hesaptan 25 bin TL kredi çeken A.T. ve G.T, parayı kendi hesaplarına gönderdi.

    Bir süre sonra hesaplarından kredi kullanıldığını fark eden kişi, soluğu polis merkezinde aldı.

    Lüks araçla gezerken yakalandılar

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler çalışma başlattı.

    İki şüpheli, lüks araçta gezerken yakalandı, dolandırdıkları para da üzerlerinde çıktı.

    Kayseri de emekli çifti dolandıran şahıslar lüks araçla gezerken yakalandı #1

    Gözaltına alındılar

    DHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


    Kayseri de emekli çifti dolandıran şahıslar lüks araçla gezerken yakalandı #2


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