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    Kayseri'de emniyet kemeri tertibatına uyuşturucu sakladılar

    Polis ekiplerince arama yapılan kamyonette, emniyet kemeri tertibatına 1 kilo 400 gram uyuşturucu saklayan 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
    • 06.05.2022 - 14:44
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    Kayseri'de emniyet kemeri tertibatına uyuşturucu sakladılar

    Kayseri'de emniyet ekiplerince başlatılan çalışmalar doğrultusunda tespit edilen şahısların, batı illerinden uyuşturucu madde getireceği öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre; ekipler tarafından yapılan fiziki takip ve arama sonucunda, kamyonet tipi aracın emniyet kemeri tertibatı içine zulalanmış 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    2 şahıs gözaltına alındı

    Olayla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de emniyet kemeri tertibatına uyuşturucu sakladılar #1


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