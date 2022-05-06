Kayseri'de emniyet kemeri tertibatına uyuşturucu sakladılar

Polis ekiplerince arama yapılan kamyonette, emniyet kemeri tertibatına 1 kilo 400 gram uyuşturucu saklayan 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de emniyet ekiplerince başlatılan çalışmalar doğrultusunda tespit edilen şahısların, batı illerinden uyuşturucu madde getireceği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; ekipler tarafından yapılan fiziki takip ve arama sonucunda, kamyonet tipi aracın emniyet kemeri tertibatı içine zulalanmış 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

2 şahıs gözaltına alındı

Olayla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.