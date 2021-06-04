Kayseri'de engelli bir vatandaş dolandırıldı

Yusuf Bülbül'ü iş kurup daha fazla para kazanacağı vaadiyle, 40 bin TL dolandırdılar.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan ve engelli maaşıyla geçimini sağlayan Yusuf Bülbül, tanıştığı bir kişiye iş kurma vaadiyle,banka bilgilerini verdi.

"PARAYI ALIP ORTADAN KAYBOLDULAR"

Bülbül, banka bilgilerini verdikten sonra hesabından 40 bin TL kredi para çekildiğini görünce neye uğradığını şaşırdığını kaydetti.

Bülbül, "Bir kişi ile tanıştım. Beraber iş yapacağımızı ve çok para kazanacağımızı söyledi. İlk olarak küçük çaplı işler ile başladık. İki sefer 500 TL toplamda bin TL bana kar verdi. Bende 'paraya ihtiyacım olduğu için işi devam ettirelim' dedim.

Benden internet bankacılığı bilgilerimi istediler, bende verdim. Sonra 3 bankadan benim adıma konuşarak kredi çekmişler. Krediyi çektikten sonra da kendi hesaplarına parayı aktarmışlar. Daha sonrada ortadan kayboldular.

Toplamda benden 40 bin TL para aldılar. Bende dayanamadım, otelin çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundum. Lakin arkadaşlar son anda engelledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip olayı anlattık ve suç duyurusunda bulunduk.

Benimle birlikte 5-6 kişi daha, aynı kişiler tarafından dolandırılmış. Savcılığa belgeleri gönderdik. Şimdi elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz" ifadelerini

kullandı.

