Kayseri'de engelli gencin feci ölümü... Kamyonun altında kaldı Melikgazi'de bedensel engelli genç, akülü aracıyla kamyonun altında kalması sonucu yaşamını yitirdi. Gencin olay yerine gelen annesinin feryadı yürekleri dağladı.

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İHA

Kayseri trajik bir kazaya sahne oldu.

Melikgazi İlçesi'ne bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi üzerinde, akülü aracıyla seyreden 28 yaşındaki bedensel engelli Hakan Af, bir anda kazaya karıştı.

Talihsiz genç, A.K. idaresindeki kamyonetin altında kaldı.

Lastiğin altında can verdi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede Hakan Af'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, talihsiz gencin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Annenin feryadı yürekleri dağladı

Öte yandan, kaza yerine gelen anne Sevim Af da, kazada hayatını kaybeden oğlunu görünce sinir krizi geçirdi. "Bırakın da kucağıma alayım" diyerek gözyaşı döken anneyi, yakınları sakinleştirmek için güçlük çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)