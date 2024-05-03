Kayseri'de eşek saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Kayseri'de dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesinde başıboş bir eşek, yoldan geçen Esme D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralı kadını, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Başıboş eşek tarafından ısırıldı
Esme D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası eşek, çevredekiler tarafından ağaca bağlandı.
Eşeğin ağaca bağlı halinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bünyan Belediyesi ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ekipleri harekete geçti.
Zabıta korumaya aldı
Eşek, zabıta ekipleri tarafından korumaya alındı.
Kayseri Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, eşeklerin bir etki olmadığında saldırmadığını belirtirken, hayvanın bir sağlık sorunu bulunmadığını söyledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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