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    Kayseri'de eşi ve üvey kızını katleden katilin cezasında tahrik indirimi

    Kocasinan ilçesinde kıskançlık krizine girerek eşini ve üvey kızını boğazını keserek öldüren şahıs, tahrik indirimiyle 22 yıl hapse çarptırıldı.
    • 21.09.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:27
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    Kayseri'de eşi ve üvey kızını katleden katilin cezasında tahrik indirimi

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 11 Aralık tarihinde kan dondurucu bir olay yaşanmıştı.

    Osmangazi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı.

    Kıskançlık krizine girip dehşet saçtı

    Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi.

    Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla boğazlarından bıçakladı.

    Bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi.

    Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

    Kayseri de eşi ve üvey kızını katleden katilin cezasında tahrik indirimi #1

    Ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Kaya Doğan hakkında, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğu kasten öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Davanın 3'üncü duruşmasına sanık Kaya Doğan ile ölen kız çocuğunun şikayetçi babası O.S. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

    Cezai ehliyeti tam

    Mahkeme başkanı, sanık Kaya Doğan hakkında Adana Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. Raporda, sanık Kaya'nın cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi. Sanık avukatı Ali Çöldemli, söz konusu raporu kabul etmediklerini belirterek, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını istedi. Duruşma savcısı, sanığın 2 farklı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

    "Eşimle görüşen kişilerin ceza almasını istiyorum"

    Sanık Kaya Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Bu olay başıma gelene kadar kendi halinde yaşayan bir insandım. O mesajları görmesem bu olay başımıza gelmeyecekti. Eşimle görüşen kişilerin de ceza almasını istiyorum. Onlardan şikayetçiyim." dedi.

    İndirimli 22 yıl hapis

    Mahkeme heyeti sanığı, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Doğan'a eşi Hörmet Doğan'a karşı olan eyleminden dolayı da 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Ardından 'tahrik' indirimi uygulayarak bu eylemden dolayı cezasını 22 yıla düşürdü.

    Kayseri de eşi ve üvey kızını katleden katilin cezasında tahrik indirimi #2

    Kayseri de eşi ve üvey kızını katleden katilin cezasında tahrik indirimi #3

    Kayseri de eşi ve üvey kızını katleden katilin cezasında tahrik indirimi #4


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