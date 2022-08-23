Kayseri’de, eşini öldüren şahsın ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

Eski eşi Nuran Koçer’i öldüren Şükrü Efe hakkında verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk annesi Nuran Koçer (40), 3 Mart’ta eski eşi Şükrü Efe (40) tarafından tabancayla vuruldu.

Koçer yaşamını yitirirken olaydan sonra kaçan Efe, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne 200 metre uzaklıktaki evde gözaltına alındı.

Efe çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hakkında eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA’nın haberine göre; Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 16 Aralık'ta görülen davanın 4'üncü duruşmasında, sanık Efe, eşini öldürmek istemediğini öne sürerek, "Olayı tasarlamadım. Savcılık şikayetini geri çekmesi için konuşmaya gitmiştim.

“Eğer olayı tasarlamış olsaydım; ayağına doğru sıkmazdım”

Bana hakaret ettikten sonra bu olay gerçekleşti. Yavrularım için mücadele veriyorum. Lütfen çocuklarım yalan söylemesin. Askerlik yapmış bir insanım. Eğer olayı tasarlamış olsaydım; ayağına doğru sıkmazdım. Şarjörüm doluydu. Tasarlamanın ne olduğunu burada öğrendim. Bizim yuvamızı yıktılar. Allah da onların yuvasını yıksın. Acımın tarifini kimse bilemez. Keşke böyle bitmeseydi. Pişmanım." dedi.

İndirim uygulanmadı

Heyet, yargılama sonunda Efe'yi, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırırken, tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

Yerel mahkemenin verdiği karar yerinde bulundu

Sanık avukatı, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı.

Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Karar oy birliği ile alındı ve Yargıtay'a temyiz yolu açık bırakıldı.